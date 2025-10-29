Fra le tracce del deserto, l’origine di un linguaggio artistico che fonde fotografia, intelligenza artificiale e pittura.

Dall’8 al 21 novembre 2025, la Black Light Gallery di Padova presenta RAW, il nuovo progetto di Marco Salom. Una mostra che segna il ritorno dell’artista al punto d’origine della sua ricerca visiva, là dove tutto ha avuto inizio. Ovvero, tra le rovine sospese di una ghost town nel deserto del Mojave.

È in questo luogo dimenticato dalla modernità che nasce la Triple Layer Art, linguaggio distintivo di Salom, in cui fotografia, intelligenza artificiale e pittura si fondono in una dimensione stratificata. Le immagini prendono forma dal reale per poi trasformarsi attraverso interventi digitali e manuali con l’uso di acrilico e oro 24k. Fino a diventare visioni simboliche di un nuovo immaginario contemporaneo.

Il progetto nasce in particolare dall’incontro tra l’artista e la galleria padovana, con l’intento di condividere con il pubblico il “momento zero” del processo creativo. Quel punto in cui l’immagine si fa materia e pensiero. Accanto alle opere inedite scattate nel deserto californiano, saranno esposti alcuni dei lavori più iconici di Salom. Tra questi, ritratti femminili che raccontano un futuro possibile, dove emozione, natura e tecnologia convivono in equilibrio fragile e poetico.

L’esposizione è arricchita da una proiezione filmica realizzata dallo stesso artista. Una trama luminosa che accompagna lo spettatore dentro la sua visione, dove la fotografia incontra il cinema e la memoria diventa racconto. Tra le influenze dichiarate, i mondi di Spike Jonze e Maria Schrader, che riecheggiano nel modo in cui Salom traduce la realtà in immagini sospese tra documentazione e sogno.

Regista, visual artist e produttore, Marco Salom ha firmato videoclip e progetti visivi per numerosi artisti di caratura nazionale e non solo. Tra i tanti, Ligabue, Elisa, Skin, Marracash, Jovanotti, Negramaro, Cesare Cremonini, Club Dogo, Paolo Conte e Andrea Bocelli. Il suo percorso attraversa cinema, musica e arti visive, con una costante: la ricerca di un linguaggio capace di fondere emozione, tecnologia e racconto.

La Black Light Gallery, nata a Padova da un progetto di Roberta Salmaso, è uno spazio dedicato alla fotografia contemporanea che promuove artisti italiani e internazionali. Con l’impegno di incoraggiare nuove chiavi di lettura della realtà visiva e costruendo ponti tra arte e territorio.

Black Light Gallery

Via Dante 87/89 – Padova

Date: 8-21 novembre 2025

Opening: sabato 8 novembre, ore 18.00

Orari: mar-sab 10:00-13:00 / 15:30-19:30

Immagini courtesy dell’artista