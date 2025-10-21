Fino al 23 novembre 2025 Milano ospita la prima personale italiana del fotografo inglese: trent’anni di immagini che hanno ridefinito l’estetica della moda.
Inaugurata durante la Settimana della Moda, è visitabile fino al 23 novembre presso 10 Corso Como la mostra Glen Luchford. Atlas, prima mostra personale in Italia dedicata al fotografo e ritrattista inglese che dagli anni ’90 ha ridefinito i codici visivi della moda. A cura di Alessio de’ Navasques, l’esposizione raccoglie oltre trent’anni di scatti, editoriali e campagne iconiche. Insieme a ritratti, outtake e appunti visivi che compongono una sorta di autobiografia per immagini.
Concepita come un atlante mentale, Atlas trasforma la galleria in un flusso visivo continuo, disegnato dallo stesso Luchford come un montaggio cinematografico di libere associazioni e rimandi. Le fotografie, nude e sospese, sono appese alle pareti come fotogrammi di un film in divenire. Non c’è un ordine cronologico, ma una trama di emozioni, tensioni e sguardi che raccontano un’estetica in costante movimento.
Luchford – che nel corso della sua carriera ha collaborato con maison come Prada, Gucci, Saint Laurent e Miu Miu – porta a Milano la sua visione sospesa tra moda e cinema, tra costruzione e spontaneità. A chiudere il percorso, un’inedita installazione video raccoglie i suoi fashion film più emblematici, attraversati da un’ironia sottile che decostruisce le convenzioni e restituisce alla moda la sua dimensione più autenticamente immaginifica.
