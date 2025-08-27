Le immagini di Elena Di Vincenzo raccontano il concerto di Emma Nolde e Ginevra alla Festa di Radio Onda d’Urto 2025 a Brescia.

Ci sono concerti che rimangono impressi non solo per la musica, ma per la capacità di trasformarsi in immagini che raccontano storie. È quanto accaduto martedì 19 agosto alla Festa di Radio Onda d’Urto di Brescia, quando due tra le voci femminili più intense della scena indipendente italiana – Emma Nolde e Ginevra – hanno conquistato il palco principale, regalando al pubblico una serata di energia e intimità.

A fermare quei momenti è stato l’occhio esperto di Elena Di Vincenzo, fotografa che da anni documenta la scena musicale italiana e internazionale con un approccio capace di fondere precisione tecnica e sensibilità artistica. Le sue immagini non sono semplici scatti: diventano ritratti narrativi, istantanee che restituiscono l’essenza di un live, la relazione tra artista e pubblico, i dettagli che spesso sfuggono allo sguardo comune.

Nelle 21 fotografie raccolte in questa gallery, Di Vincenzo racconta i colori e le sfumature di due percorsi musicali distinti ma accomunati dalla ricerca di autenticità: la forza evocativa di Emma Nolde, tra elettronica e rock d’autore, e la versatilità di Ginevra, sospesa tra intimità e potenza. Un racconto visivo che completa la musica, consegnando a chi guarda un frammento vivo di quella serata.