L’ateneo senese consegnerà la laurea ad honorem al fotografo Steve McCurry in occasione del Siena Awards Photo Festival 2025.

L’undicesima edizione del Siena Awards Photo Festival, tra i più prestigiosi eventi internazionali di fotografia, si apre simbolicamente il 24 settembre 2025 con un momento storico. L’Università di Siena conferirà, infatti, la laurea magistrale ad honorem in Antropologia e Linguaggi dell’immagine al leggendario fotografo Steve McCurry. Celebre per il ritratto Ragazza afghana – “la fotografia più riconosciuta” nella storia di National Geographic –, McCurry sarà premiato per il suo contributo antropologico e artistico.

A ospitare anche il talk in programma sarà l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Siena, alla presenza del Rettore, Prof. Roberto Di Pietra, e dell’artista. Nato a Filadelfia nel 1950, McCurry ha trasformato la fotografia in un linguaggio universale, dando voce a volti e storie spesso invisibili. Le sue immagini esplorano il rapporto tra uomo e natura, realtà distopiche e condizioni di vita remote, utilizzando la qualità estetica come strumento per incidere sull’immaginario globale.

Oltre al valore artistico, lo status iconico raggiunto degli scatti del fotografo lo identifica come testimone del potenziale conoscitivo del linguaggio visivo. Proprio attraverso la forza dell’immagine, infatti, l’opera amplifica il bisogno di comprensione del mondo superando i confini dell’arte. Un approccio che si allinea alla missione del pensiero antropologico, promuovendo un umanesimo etnografico inclusivo e critico.

Passione e narrazione: un talk con Steve McCurry

Il 26 settembre, dalle 18:45 alle 19:30, McCurry sarà poi protagonista di Passione e narrazione – Una conversazione con Steve McCurry, uno dei momenti clou dei SIPA Talks del Siena Awards Photo Festival 2025. L’evento esplorerà il legame tra passione e narrazione nelle sue opere iconiche, il dialogo interiore che guida i suoi scatti e l’equilibrio tra composizione, colore ed emozione.

“In che modo la passione per la narrazione ha influenzato le sue immagini iconiche? Perché è fondamentale un legame profondo con i soggetti fotografati?”. Sono alcune delle domande che animeranno il talk, offrendo al pubblico un’occasione unica per ascoltare uno dei maestri della fotografia contemporanea.

