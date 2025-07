Il concorso fotografico 12×12 di Autolinee Toscane e Cortona On The Move cerca 11 fotografi per raccontare in immagini gli ‘Impatti’ del nostro tempo. Candidature aperte fino al 10 luglio. Apre il progetto ‘Atlas of the New World’.

La quarta edizione di 12×12, il concorso fotografico nato dalla collaborazione tra at – Autolinee Toscane e il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move, torna ad accendere i riflettori sulla sostenibilità, puntando il proprio obiettivo sul tema degli Impatti. In un momento storico in cui la crisi climatica e le trasformazioni ambientali sono al centro del dibattito pubblico, at – Autolinee Toscane rilancia la sua missione culturale: usare l’arte fotografica per raccontare non solo il viaggio, ma anche le sue conseguenze.

Ogni anno il concorso propone una prospettiva diversa: nel 2022 ha dato voce ai fotografi emergenti, nel 2023 agli over 65, e nel 2024 ai passeggeri dei mezzi pubblici in Toscana. Ora, nel 2025, l’attenzione si sposta su come l’attività umana modifica l’ambiente e la società. Non solo traffico o inquinamento: anche il modo in cui si trasforma un quartiere, cambia un paesaggio o si modifica la vita di comunità intere. Impatti è un invito a riflettere su queste tracce, tangibili o invisibili, lasciate dai nostri movimenti quotidiani.

C’è tempo fino al 10 luglio per candidarsi: saranno selezionati 11 fotografi e fotografe che realizzeranno un progetto composto da 6 scatti, pubblicati mensilmente sul canale Instagram di at (@at_toscana) e sui canali di Cortona On The Move. Il tutto sotto la guida del curatore Simone Donati, che accompagnerà gli artisti lungo un percorso di tutoraggio e confronto.

12×12, il concorso fotografico: apre il progetto speciale Atlas of the New World

Ad aprire ufficialmente questa quarta edizione sarà il progetto speciale Atlas of the New World dei fotografi Edoardo Delille e Giulia Piermartiri: una visione potente e poetica del cambiamento climatico, realizzata attraverso la sovrapposizione di immagini per mostrare come, entro la fine del secolo, potrebbero cambiare i territori. Il capitolo dedicato a Livorno sarà pubblicato da settembre come dodicesimo sguardo.

L’iniziativa conferma la volontà di at – Autolinee Toscane di ridefinire il concetto stesso di trasporto pubblico: non più solo un mezzo di spostamento, ma un nodo attivo della rete culturale e sociale. Come afferma Tommaso Rosa, Responsabile Marketing, Brand e Comunicazione dell’azienda: «Con 12×12 vogliamo raccontare la Toscana senza filtri, usando il viaggio come metafora di trasformazione e scoperta. Il tema Impatti ci permette di approfondire le connessioni tra ambiente, mobilità e cultura».

In un anno, una persona che sceglie l’autobus al posto dell’auto privata può ridurre le proprie emissioni di CO₂ fino a 1,5 tonnellate: numeri che raccontano, anche visivamente, la forza del cambiamento. Con 12×12, queste cifre prendono forma, diventano immagini, storie, volti. Perché ogni viaggio può lasciare un segno. E ogni scatto può aiutarci a vederlo.

Per info: at-bus.it/it