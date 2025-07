Dal 25 settembre, Galleria 10 Corso Como ospiterà la prima monografica del fotografo con installazioni site-specific e un fashion film.

La Galleria 10·Corso·Como annuncia l’apertura di Glen Luchford. Atlas, prima esposizione monografica dedicata al leggendario fotografo di moda e ritrattista, in programma dal 25 settembre al 23 novembre 2025. Curata da Alessio de’ Navasques, la mostra coinciderà con la Settimana della Moda Donna di settembre, trasformando lo spazio milanese in un viaggio immersivo attraverso oltre trent’anni di carriera.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Con scatti iconici, campagne per Prada e Gucci, outtake e fashion film, l’evento, ideato dallo stesso Luchford, si discosta dalla tradizionale retrospettiva per diventare un progetto site-specific vibrante. Prodotto da 10·Corso·Como sotto la visione di Tiziana Fausti, l’esposizione celebra l’intersezione tra moda, design e cultura visiva.

Glen Luchford. Atlas, collage Malgosia Bela for Self Service Magazine, 2011 / Stella Tennant for Mirabella Magazine, 1997. Courtesy of © Glen Luchford

Ma Glen Luchford. Atlas non è una semplice raccolta di fotografie quanto un’esplorazione dinamica dell’universo creativo dell’artista. Nato dall’idea di decostruire il passato per creare qualcosa di nuovo, il percorso espositivo unisce stampe di grandi dimensioni, collage e stratificazioni. E culmina in un’installazione di fashion film che trasformano l’immagine in movimento. Luchford, noto per il suo approccio cinematografico influenzato da Taxi Driver e dal mondo dello skateboard, intreccia il Futurismo con il Punk degli anni ’90, definendo una poetica in costante evoluzione.

Viaggio nell’immaginario di Luchford

La mostra raccoglie opere che hanno ridefinito la moda, dai primi scatti su The Face negli anni ’90 alle collaborazioni con Vogue UK, Vogue Francia e Vanity Fair. Luchford ha scardinato i paradigmi della bellezza stereotipata, collaborando con brand come Yves Saint Laurent e Calvin Klein, e guadagnandosi il premio della British Design and Art Direction Organization per la campagna Prada. Le sue immagini, esposte in musei prestigiosi come il MoMA e il Victoria & Albert Museum, sono cult per creativi di diverse generazioni.

LEGGI ANCHE: — Il ritorno di un luogo incantato: riapre il Castello del Gallo

Immaginata per gli spazi di 10·Corso·Como, la mostra rompe con la linearità cronologica, mescolando icone come campagne per Gucci con outtake e ricordi personali. Questo flusso narrativo invita il visitatore a immergersi in un mondo dove editoriali, progetti personali e errori convivono senza soluzione di continuità. L’installazione dei fashion film, poi, rappresenta un’aggiunta inedita, offrendo una visione dinamica che riflette la tensione creativa di Luchford verso “qualcosa che è già successo o sta per accadere”.

La galleria, fondata nel 1991 da Tiziana Fausti come primo “concept store” al mondo, si conferma un hub culturale che fonde moda, design e food. Questa esposizione si inserisce nella sua missione di esplorare l’ultimo decennio del XX secolo, un periodo di intrecci tra stili e tendenze. Glen Luchford. Atlas sarà visitabile tutti i giorni dalle 10:30 alle 19:30, con ingresso libero.

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: Glen Luchford. Atlas, collage Gucci SS17 campaign / Another Magazine, 2011. Courtesy of © Glen Luchford