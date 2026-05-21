Dal 22 maggio al 23 giugno 2026 lo spazio indipendente Piano Alto, nel quartiere Miano di Napoli, ospita la mostra collettiva “Zona di Frattura”. Il progetto, a cura di Roberto Sottile, mette in dialogo le ricerche di Nicholas Tolosa, Valeria Burzo e Aurora Cantone.

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La collettiva inaugura un nuovo ciclo progettuale di Piano Alto, fondato da Nicholas Tolosa e dedicato alla ricerca nell’ambito dell’arte contemporanea. L’obiettivo è creare relazioni tra la pratica di Tolosa e quella di altri artisti provenienti da differenti linguaggi visivi, costruendo percorsi espositivi in diretto confronto con il territorio.

Un percorso tra pittura, disegno e grafica

“Zona di Frattura” nasce come spazio di attraversamento, una soglia instabile in cui pittura, disegno, fumetto e grafica non cercano una sintesi definitiva ma scelgono di abitare la tensione. La frattura diventa così apertura e possibilità di contatto tra linguaggi autonomi e sensibilità differenti.

Le opere di Nicholas Tolosa si configurano come territori di collisione, superfici stratificate da cancellazioni e interferenze visive che evocano un immaginario in continuo mutamento. Il gesto pittorico assume il ruolo di traccia instabile, restituendo la precarietà del presente e il conflitto tra memoria e percezione.

Accanto a lui, le ricerche di Valeria Burzo e Aurora Cantone contribuiscono a una riflessione condivisa sul rapporto tra immagine e trasformazione, segno e identità, costruzione narrativa e dissoluzione della forma. La frattura viene interpretata come luogo generativo, punto di incontro tra differenze piuttosto che confine invalicabile.

L’opening è previsto il 22 maggio 2026 alle ore 17:30 su invito. La mostra sarà visitabile esclusivamente su appuntamento fino al 23 giugno 2026 presso Piano Alto, nel quartiere Miano di Napoli.

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