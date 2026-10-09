Dal 1 ottobre al 1 novembre 2026 Palazzo Blu di Pisa ospita Yellow&Blue, una mostra di illustrazioni dedicate all’Ucraina contemporanea, organizzata in collaborazione con il Pisa Book Festival 2026 e con il sostegno di Fondazione Pisa.

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Nella sala della biblioteca sono esposte sedici opere di illustratori del collettivo Pictoric, comunità di artisti, designer e creativi che dal 2014 promuove il patrimonio culturale ucraino con mostre, incontri e laboratori in patria e all’estero.

Un mosaico visivo dell’Ucraina

Il progetto Yellow&Blue, nato nel 2016 grazie a oltre quaranta illustratori, racconta in forma di mosaico feste tradizionali, piatti tipici, strumenti musicali, murali sovietici, stoffe colorate, canti cosacchi, avanguardie storiche e archetipi misteriosi.

Un ruolo centrale è affidato alla natura: dalle montagne dei Carpazi ai parchi fluviali fino alle steppe leggendarie, i paesaggi diventano simbolo di identità e resistenza, assumendo oggi un significato ancora più intenso alla luce della guerra.

Info, orari e collegamento con il festival

La mostra è a ingresso libero e anticipa il Pisa Book Festival, in programma dal 2 al 4 ottobre agli Arsenali Repubblicani e in altri luoghi della città, con l’Ucraina come paese ospite.

Per informazioni aggiornate su orari e attività collaterali si possono consultare i siti ufficiali palazzoblu.it e pisabookfestival.com.