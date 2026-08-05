Dal 31 ottobre 2026 le OGR di Torino ospitano “Infinity Mirrored Room – The Eternally Infinite Light of the Universe Illuminating the Quest for Truth”, l’installazione immersiva firmata da Yayoi Kusama, tra le voci più riconosciute e influenti dell’arte contemporanea internazionale.

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L’installazione arriva a Torino all’interno di “The Quantum Effect”, il progetto espositivo che indaga i punti di contatto tra teoria quantistica, cultura visiva contemporanea e nuovi modi di percepire e leggere la realtà.

Da oltre cinquant’anni Kusama costruisce ambienti capaci di inghiottire letteralmente chi li attraversa, portandolo dentro il proprio immaginario visivo. Qui il meccanismo si affida a luci, specchi e ripetizioni: punti luminosi e superfici riflettenti moltiplicano lo spazio all’infinito, generando la sensazione di trovarsi in un ambiente senza confini, in continua espansione, a metà tra stupore e disorientamento.

La ripetizione compulsiva di forme e motivi, marchio di fabbrica della sua ricerca, non è solo un effetto visivo: è il modo in cui l’artista mette in scena l’idea della “self-obliteration”, la dissoluzione dell’io nell’ambiente circostante, cancellando il confine tra chi guarda e ciò che viene guardato, tra il singolo individuo e lo spazio-universo che lo circonda.

Infinity Mirror, info pratiche

31 ottobre 2026 – 28 febbraio 2027

OPENING | 30 ottobre 2026

Biglietti disponibili online dal 1 ottobre 2026

ORARI

lunedì, mercoledì, giovedì | H 9 – 18

venerdì | H 9 – 22

sabato, domenica | H 10 – 20

martedì chiuso

OGR TORINO

Binario 1

prezzo del biglietto 10 euro

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