La Fondazione Ravello, in collaborazione con la Galleria Lia Rumma, presenta una grande mostra dedicata a William Kentridge negli spazi di Villa Rufolo, nell’ambito della 74ª edizione del Ravello Festival.
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L’inaugurazione è in programma il 3 luglio 2026 alle ore 18:30 e sarà preceduta, alle 17, da un incontro con Bartolomeo Pietromarchi a Palazzo Avino. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 4 luglio al 5 settembre 2026.
Un percorso tra musica, teatro e immagine
La mostra riunisce disegni, video, installazioni e sculture che raccontano il rapporto tra disegno, suono, parola, musica, opera e teatro nella ricerca di Kentridge. Tra le opere esposte figurano Preparing the Flute (2005), legata alla rilettura mozartiana de Il flauto magico, Theatre Drawing I (2008), il video Sibyl (2020) connesso al progetto Waiting for the Sibyl, e lavori recenti come Fugitive Words (2024) e Mayakovsky Diorama (2025).
Non mancano opere storiche come Medicine Chest (2001), che affronta la stratificazione del significato e l’instabilità dell’identità, e le sculture dalle silhouette antropomorfe di Paper Procession (2023), allestite nei giardini e sulle terrazze affacciate sulla costa.
Info visita
La mostra è allestita a Villa Rufolo, Piazza Duomo 1, Ravello, e è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 20 (ultimo ingresso alle 19:30). Nei giorni dei concerti del Ravello Festival l’orario di chiusura può subire variazioni.