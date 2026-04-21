Nel weekend del 18 e 19 aprile Bologna diventa un palcoscenico diffuso grazie al programma di Genus Bononiae, promosso da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Opera Laboratori. Un itinerario tra musica, arte contemporanea e attività per famiglie che coinvolge alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico.

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Sabato 18 aprile

Alle ore 16 il Museo San Colombano ospita il concerto “All’ombra di sospetto. Musiche per flauto nelle corti del Settecento”, in collaborazione con il Conservatorio Giovanni Battista Martini. In programma brani di Vivaldi, Martini, Quantz, Tromlitz e Corrette, per rivivere il fascino delle corti europee tra strumenti antichi e atmosfere barocche.

Sempre alle ore 16, a Palazzo Fava è prevista una visita guidata per adulti alla mostra “Banksy Archive 01 – The School of Bristol 1983–2005”, dedicata alle origini della street art britannica e al contesto in cui si è formato Banksy.

Alle ore 16:30 il Complesso di Santa Maria della Vita propone per i più piccoli “Un gatto tra le statue”, visita con laboratorio nell’ambito di BOOK! Crescere tra i libri, ispirata all’omonimo volume (Ed. Minerva, 2025) e centrata sul Compianto sul Cristo morto di Niccolò dell’Arca.

Domenica 19 aprile

Alle ore 11 il Museo San Colombano offre una visita guidata dedicata alla storia del complesso e alla Collezione Tagliavini di strumenti musicali antichi.

Alle ore 17, nello stesso museo, il Coro Ad Maiora con Mikrokosmos APS presenta il concerto corale “I sing, you sing”, un’esperienza partecipativa che coinvolge il pubblico nell’esecuzione di alcuni brani.

Tutti gli appuntamenti sono a posti limitati con prenotazione consigliata su www.genusbononiae.it.