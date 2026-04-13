Dal 5 al 26 aprile il Museo Ebraico di Venezia, in collaborazione con Opera Laboratori, organizza un ciclo di visite guidate tematiche al Ghetto Ebraico di Venezia, il più antico d’Europa. Quattro domeniche, con doppi turni alle ore 11 e alle ore 15, per scoprire arte, storia e tradizioni dell’ebraismo veneziano.

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Programma delle visite

Domenica 5 aprile e domenica 12 aprile le visite sono dedicate a Pesach, la festa ebraica della libertà. Il percorso guida i partecipanti dalla narrazione dell’esodo dall’Egitto fino alle tavole ebraiche di oggi, attraverso cibi simbolici, canti e gesti rituali.

Domenica 19 aprile, con “Ebraismo al femminile: uno sguardo dal matroneo”, sarà possibile accedere in via eccezionale al matroneo della Sinagoga Levantina, solitamente chiuso ai visitatori. La visita approfondisce il ruolo della donna nell’ebraismo, dalle figure bibliche alle mitzvot di competenza femminile.

Domenica 26 aprile l’appuntamento “Liberazione a Venezia” celebra l’Anniversario della Liberazione raccontando la resistenza ebraica e la successiva liberazione della città, anche attraverso le testimonianze di Marco Sive Salvadori, il “partigiano in calzoncini corti”.

Biglietti e informazioni

Ogni visita costa 17 euro intero, 15 euro ridotto e 12 euro ridotto per nati o residenti a Venezia. Il biglietto comprende il tour guidato di una sinagoga e l’ingresso in autonomia a una seconda. Il Ghetto è visitabile negli altri giorni, escluso il sabato, anche con app gratuita in più lingue e visite guidate dalle 10 alle 17.