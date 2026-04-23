La Palazzina dei Giardini ducali di Modena ospita la mostra “Visioni necessarie. Fotografe italiane nelle collezioni di Fondazione Ago”, un percorso dedicato alla fotografia italiana al femminile. In esposizione oltre 60 opere di 32 autrici, tra nuove acquisizioni e importanti riscoperte dalle collezioni modenesi.

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Curata da Chiara Dall’Olio e Daniele De Luigi, la mostra propone linguaggi e temi diversi: denuncia sociale, ritrattistica d’autrice, trasformazioni del paesaggio urbano, contraddizioni della contemporaneità e azioni performative. Il progetto è sostenuto dal PAC2025 – Piano per l’Arte Contemporanea del Ministero della Cultura.

Artiste in mostra e nuove acquisizioni

Le nuove acquisizioni includono 24 opere di Letizia Battaglia, Lisetta Carmi, Gea Casolaro, Carla Cerati, Daniela Comani, Paola Di Bello, Luisa Lambri e Ottonella Mocellin, finora assenti nelle collezioni di Fondazione Ago. L’immagine guida è The long and winding road di Mocellin, riflessione sulla lunga strada verso l’indipendenza femminile.

Le loro opere dialogano con quelle di fotografe già presenti in collezione, tra cui Luciana Mulas, Paola Agosti, Paola De Pietri, Marialba Russo, Gina Lollobrigida e Giuliana Traverso, restituendo una narrazione più completa del contributo delle donne alla fotografia contemporanea.

Orari, biglietti e informazioni

Date: dal 22 maggio al 23 agosto. Fino a giugno: mercoledì-venerdì 11-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 11-19. Luglio e agosto: mercoledì-domenica e festivi 15-19.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 5 euro, residenti in provincia di Modena 7 euro. Ingresso gratuito per tutti la prima domenica del mese e, per i residenti, ogni mercoledì. Maggiori informazioni su www.agomodena.it.