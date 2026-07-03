Per l’estate 2026 le VILLÆ di Tivoli si trasformano in un grande palcoscenico serale. Con VILLÆ 2026, Villa Adriana, Villa d’Este e il Santuario di Ercole Vincitore diventano un unico ecosistema culturale aperto alla comunità tra arte, teatro, musica e osservazioni astronomiche.

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Dal 6 luglio al 26 settembre le architetture illuminate e i giardini rinascimentali ospitano installazioni contemporanee, spettacoli e incontri. A Villa d’Este, dal 16 luglio, la mostra “Cosmogonie dell’acqua” di Claudia Müller dialoga con fontane e giochi d’acqua, offrendo un nuovo sguardo sul sito UNESCO.

Il teatro anima Villa Adriana con “Memorie di Adriano” il 23 e 24 luglio, mentre il Santuario di Ercole Vincitore ospita la rassegna “Heroides” dal 31 luglio all’8 agosto e il Certamen Ercole Vincitore il 26 settembre, dedicato a compagnie under 35.

Tra gli appuntamenti speciali spicca “Eterno Pinocchio – Duecento anni di Collodi” il 9 e 11 agosto a Villa d’Este, con incontri, proiezioni e un suggestivo audiovisual mapping. La musica è protagonista con “Canto delle Creature” il 14 settembre e il melologo “Lumen Lunae” il 18 settembre.

Le aperture serali coinvolgono tutti e tre i siti nelle date indicate sul circuito di biglietteria online, culminando il 29 agosto con l’osservazione astronomica “Ad osservar le stelle” dalla Torre di Roccabruna, per vivere il cielo estivo di Tivoli tra storia e meraviglia.