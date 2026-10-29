Dal 30 ottobre 2026 la Pista 500 della Pinacoteca Agnelli a Torino ospita Vehicles, il nuovo progetto di Iris Touliatou, vincitrice del Premio Pista 500 2025. L’opera trasforma il grande billboard sul tetto del Lingotto in una campagna immaginaria per un corso di lingua degli uccelli, mettendo in discussione regole, comunicazione e confini tra specie.

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L’artista parte da una contraddizione concreta: il regolamento della Pista 500 vieta l’accesso agli animali, nonostante lo spazio sia quotidianamente abitato da diverse specie di volatili. Da qui nasce l’idea di ribaltare il punto di vista e di usare il formato pubblicitario per immaginare un futuro in cui il linguaggio degli uccelli diventa oggetto di apprendimento e di scambio.

Il progetto non si limita all’immagine stampata. Presentata attraverso un pitch e sviluppata con Evergreen Design House, la campagna si estende ai monitor sopra le biglietterie e ai contenuti Instagram della Pinacoteca Agnelli, trasformando gli strumenti di comunicazione in parte integrante dell’opera.

La Pista 500 tra arte pubblica e paesaggio urbano

La Pista 500, parco sospeso a 28 metri d’altezza con oltre 40.000 piante autoctone, è il contesto ideale per questo intervento. Nata come iniziativa di scultura pubblica, ospita installazioni site-specific di artiste e artisti internazionali che dialogano con l’eredità industriale del Lingotto e con il paesaggio naturale e urbano di Torino.

Visitare Vehicles significa attraversare un ex circuito di collaudo trasformato in spazio culturale aperto, dove il billboard non promuove un prodotto ma un possibile modo diverso di ascoltare il mondo che ci circonda.

crediti e didascalia foto:

Iris Touliatou

Vehicles, 2026 Campagna di comunicazione, tecnica mista, dimensione e durata variabili / Commissionata e prodotta da Pinacoteca Agnelli in occasione della terza edizione del Premio Pista 500 in collaborazione con Artissima / Realizzato con la partecipazione di Evergreen Design House

Courtesy Sylvia Kouvali (Londra, Pireo / London, Piraeus) Image courtesy Pinacoteca Agnelli, Torino Foto / Photo: Sebastiano Pellion di Persano