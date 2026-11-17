Dal 26 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 la Fabbrica del Vapore di Milano ospita Vapore d’inverno, una rassegna che unisce musica, teatro, danza, arte contemporanea, fotografia, talk e podcast dal vivo.

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Il progetto, promosso con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, nasce dalla collaborazione tra pubblico e privato con la coproduzione di Videomobile e la produzione esecutiva di Eric Galiani. La Cattedrale diventa palcoscenico per venti progetti selezionati tramite open call, che possono utilizzare gratuitamente lo spazio con supporto tecnico professionale e trattenere gli incassi della biglietteria.

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Fuori Massena, OnePodcast e live experience

Nel programma rientra Fuori Massena, con format e voci di Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o e OnePodcast: dj set, talk, live musicali, conversazioni con Linus e spettacoli ispirati ai podcast animano la Cattedrale e il Bar Vapore 1928.

Mostre e installazioni

La stagione espositiva affianca ai live una serie di mostre dedicate a fotografia, memoria, ambiente e ricerca contemporanea. Tra queste Inge Morath. Lo sguardo del laterale allo Spazio Cisterne, Mimmo Rotella. On the road negli spazi Messina, Archivio del Mare di Karim El Maktafi e il progetto itinerante Flussi Finiti sul tema dell’acqua.

Nel piazzale la Land Art di Johannes Pfeiffer con Precarius Balance dialoga con l’architettura della Fabbrica, mentre Life. Milk. Love. di Alessandro Valeri illumina il Portone Luigi Nono.

Performance, incontri e installazioni

Completano il cartellone l’installazione Prima delle Parole sui gesti materni e infantili, il NAOperformingfestival dedicato al tema QUANTUM e una serie di incontri con autori e autrici che intrecciano parola, società e relazioni.