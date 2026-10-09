Dall’8 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 La Galleria BPER inaugura i nuovi spazi di Palazzo Barbantini-Koch a Ferrara con la mostra “VANITAS. Fiori e simboli, da Hayez a Casorati”, a cura di Fernando Mazzocca ed Elena Lissoni.

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Oltre quaranta opere tra dipinti e sculture raccontano come la pittura di fiori, nell’Italia tra Ottocento e primo Novecento, passi da genere decorativo a linguaggio simbolico capace di parlare di tempo, memoria e fragilità dell’esistenza.

Il percorso della mostra

Dal Romanticismo di Francesco Hayez e Giuseppe Molteni al Naturalismo di Borrani, Carcano e Tallone, fino al Divisionismo e al Simbolismo di Previati, Longoni e Felice Casorati, il fiore diventa protagonista assoluto: nei vasi traboccanti, accanto ai ritratti femminili, nei giardini e nelle nature morte cariche di rimandi alla caducità.

Un’attenzione particolare è dedicata alle artiste, come Amanzia Guerillot, e alla sfida della scultura, con i marmi di Vincenzo Vela e Gigi Guadagnucci che trasformano i motivi floreali in prove di virtuosismo tecnico.

Focus contemporaneo e info pratiche

In dialogo con la mostra, l’installazione site-specific “Nontiscordardimé” di Doa Oa rilegge la vanitas in chiave ecologica, mentre la firma olfattiva “Carpe Florem” di Integra Fragrances accompagna il percorso con una speciale esperienza sensoriale.

La mostra è visitabile il giovedì dalle 14:00 alle 19:00 e dal venerdì alla domenica dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Biglietti: intero € 10, ridotto € 8, ridotto speciale € 5.