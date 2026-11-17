Dal 12 novembre 2026 al 28 marzo 2027 lo Studio 2 del MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma ospita la mostra Una stanza per Bene. Tracce di quattro lavori di Carmelo Bene, a cura di Claudio Fazzini, Giuseppe Garrera e Federico Primosig.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’esposizione riunisce materiali inediti, soprattutto fotografici, recentemente ritrovati e legati ai primi spettacoli di Carmelo Bene, uno dei protagonisti più innovativi del teatro del Novecento. Attraverso documenti provenienti da archivi e collezioni private, il progetto ricostruisce la storia di quattro opere teatrali che hanno segnato la sua ricerca radicale e anticonvenzionale.

Quattro capitoli per un teatro estremo

La mostra è articolata in quattro capitoli, dedicati ad altrettanti spettacoli: Addio porco (12 novembre – 6 dicembre 2026), Caligola (10 dicembre 2026 – 17 gennaio 2027), Salomè (19 gennaio – 14 febbraio 2027) e S.A.D.E. (18 febbraio – 28 marzo 2027). Lontane dalle convenzioni teatrali e dalle aspettative del pubblico, queste opere sono rimaste a lungo affidate soprattutto alla memoria degli spettatori.

Grazie al recupero di fotografie e altri documenti, presentati per la prima volta al pubblico, Una stanza per Bene riporta alla luce le tracce di esperienze teatrali che sembravano destinate a scomparire, restituendone la forza provocatoria e mostrando come voce, corpo e parola diventino in Bene strumenti di sperimentazione radicale.

Info e sede

Luogo: MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma, via Nizza 138, 00198 Roma. Programmazione promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, ideata dalla direttrice artistica Cristiana Perrella. Info: www.museomacro.it.