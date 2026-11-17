Dal 12 novembre 2026 al 28 marzo 2027 lo Studio 2 del MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma ospita la mostra Una stanza per Bene. Tracce di quattro lavori di Carmelo Bene, a cura di Claudio Fazzini, Giuseppe Garrera e Federico Primosig.
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L’esposizione riunisce materiali inediti, soprattutto fotografici, recentemente ritrovati e legati ai primi spettacoli di Carmelo Bene, uno dei protagonisti più innovativi del teatro del Novecento. Attraverso documenti provenienti da archivi e collezioni private, il progetto ricostruisce la storia di quattro opere teatrali che hanno segnato la sua ricerca radicale e anticonvenzionale.
Quattro capitoli per un teatro estremo
La mostra è articolata in quattro capitoli, dedicati ad altrettanti spettacoli: Addio porco (12 novembre – 6 dicembre 2026), Caligola (10 dicembre 2026 – 17 gennaio 2027), Salomè (19 gennaio – 14 febbraio 2027) e S.A.D.E. (18 febbraio – 28 marzo 2027). Lontane dalle convenzioni teatrali e dalle aspettative del pubblico, queste opere sono rimaste a lungo affidate soprattutto alla memoria degli spettatori.
Grazie al recupero di fotografie e altri documenti, presentati per la prima volta al pubblico, Una stanza per Bene riporta alla luce le tracce di esperienze teatrali che sembravano destinate a scomparire, restituendone la forza provocatoria e mostrando come voce, corpo e parola diventino in Bene strumenti di sperimentazione radicale.
Info e sede
Luogo: MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma, via Nizza 138, 00198 Roma. Programmazione promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, ideata dalla direttrice artistica Cristiana Perrella. Info: www.museomacro.it.