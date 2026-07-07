Dal 8 luglio all’11 ottobre 2026 le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano a Palazzo Barberini il progetto Un Vermeer a Palazzo Barberini, costruito attorno al capolavoro di Johannes Vermeer Donna in blu che legge una lettera, in prestito eccezionale dal Rijksmuseum di Amsterdam.

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L’opera, realizzata intorno al 1663-1664, è uno dei vertici della pittura olandese del Seicento: una giovane donna assorta nella lettura di una lettera, illuminata dalla luce che entra da una finestra laterale, incarna l’intimità domestica, la sospensione narrativa e la raffinatissima resa luministica tipiche del maestro di Delft.

Un Vermeer a Palazzo Barberini: Percorso espositivo e contenuti digitali

Il percorso si snoda tra Sala Ovale e Sala Paesaggi, dove una serie di contenuti digitali accompagna i visitatori alla scoperta della storia del dipinto, della tecnica pittorica di Vermeer e del contesto culturale in cui l’opera fu concepita. La mostra valorizza anche il restauro effettuato dal Rijksmuseum nel 2010, che ha restituito la luminosità originaria dei blu e numerosi dettagli esecutivi.

Il dipinto è esposto in uno spazio dedicato che consente un’osservazione ravvicinata, offrendo un’occasione rara per ammirare da vicino uno dei circa trenta lavori universalmente attribuiti a Vermeer, nessuno dei quali è conservato in Italia.

Orari e informazioni di visita

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00). Lunedì chiuso. La prima domenica del mese l’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata. Il biglietto delle Gallerie Nazionali di Arte Antica è valido per un accesso a Palazzo Barberini e uno alla Galleria Corsini entro 20 giorni dalla timbratura.