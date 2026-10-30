Il 28 ottobre 2026 alle ore 10:30, nella Sala Conferenze dei Musei Vaticani, viene presentata al pubblico la mostra «Un secolo di papamobile», un percorso che racconta cento anni di mobilità pontificia in dialogo con Mercedes-Benz.

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All’incontro intervengono Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, Marcus Breitschwerdt, EVP Mercedes-Benz AG e CEO Mercedes-Benz Heritage GmbH, Marc Langenbrinck, presidente di Mercedes-Benz Italia, il curatore Sandro Barbagallo e il direttore dell’Agenzia Ansa Luigi Contu.

La mostra nel Giardino Quadrato

Dopo la conferenza stampa, i partecipanti sono invitati a visitare il padiglione vetrato allestito nel Giardino Quadrato, accanto al Padiglione delle Carrozze. Qui sono esposti otto veicoli papali Mercedes-Benz, dalla storica Nürburg 460 del 1930 alle papamobili contemporanee, insieme alla Benz Patent-Motorwagen del 1886 e a una moderna Classe S.

Il percorso mette in luce come l’automobile pontificia sia passata da simbolo di rappresentanza a vero strumento di incontro tra il Papa e i fedeli, intrecciando storia della Chiesa, design, tecnologia e comunicazione.

Accrediti e informazioni

Giornalisti e operatori media che desiderano partecipare devono richiedere l’accredito alla Sala Stampa della Santa Sede tramite il sistema online all’indirizzo press.vatican.va/accreditamenti, entro 24 ore dall’evento. Per ulteriori informazioni e materiali è possibile scrivere a stampa.musei@scv.va.