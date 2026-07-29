Dal 3 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027 Palazzo Pallavicini a Bologna ospita la mostra Un Capolavoro di Giornata. Dall’alba al tramonto nell’ottocento. Un viaggio nel tempo dipinto, prodotta da Vertigo Syndrome. Oltre cento dipinti dell’Ottocento europeo, con prestiti da musei italiani ed esteri – tra cui il Louvre – e da collezioni private, raccontano una giornata intera solo attraverso il passare delle ore, dall’alba alla notte.

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Un percorso in 24 ore

La curatrice Francesca Sinigaglia costruisce dodici sezioni da due ore ciascuna: si parte dal risveglio di Fontanesi, Bertelli e Majani, si passa alle colazioni borghesi di Mancini e Scorzoni, fino ai campi di Michetti e Pellizza da Volpedo e alla Londra moderna di Boldini. A mezzogiorno la luce esplode nella baia di Renoir, il pomeriggio segue i giochi di Chierici, il tramonto si colora d’oro con Nino Costa e Mario de Maria, mentre la sera si chiude sulle Ninfee notturne di Monet e sulle visioni della notte.

Un’esperienza immersiva

Profumi storici, suoni d’ambiente e letture di D’Annunzio e Leopardi accompagnano il visitatore, trasformando la mostra in un viaggio multisensoriale nel tempo dipinto.

Orari: dal martedì alla domenica 10:00-19:30 (ultimo ingresso un’ora prima); lunedì chiuso. Biglietti: intero 16 euro, ridotto 14 euro, ridotto bambini (7-12 anni) 6 euro.

Informazioni e aggiornamenti su iltempodipinto.it.

Foto: Lefeuvre Jean, Enfants jouant dans les calanques, 1911, olio su tela, Collezione Segalini