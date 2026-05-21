Sabato 23 maggio alle ore 16, nelle sale di Palazzo Piccolomini a Pienza, torna la rassegna “Pienza città di luce” con un evento dedicato a Nicolò Piccolomini, tra teatro, memoria e impegno culturale.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il pomeriggio, intitolato “Un atto d’amore: Nicolò Piccolomini e la Fondazione per l’Accademia d’Arte”, ripercorre la vita del giovane conte (1913-1942), ultimo erede a vivere nel palazzo, e il suo straordinario lascito in favore degli attori anziani e indigenti.

Ospite dell’incontro sarà la direttrice della Fondazione Nicolò Piccolomini per l’Accademia d’Arte Drammatica di Roma, la dottoressa Valeria Carovana, che presenterà il volume “Il Dono Giovane. Roma, Villa Piccolomini, Casa del Sole” di Francesco Scoppola e Francesco Siravo.

Visita agli appartamenti privati e brindisi finale

Al termine della presentazione, il pubblico potrà partecipare a una visita straordinaria agli appartamenti privati di Palazzo Piccolomini, dove Nicolò visse con i genitori Anna Menotti e il conte Silvio. Si tratta di ambienti normalmente non accessibili, che permettono di entrare in contatto diretto con la storia della famiglia.

La giornata si concluderà con un brindisi nel giardino pensile del palazzo, affacciato sul paesaggio della Val d’Orcia, per un’esperienza che unisce scoperta storico-artistica e memoria personale.

Informazioni e prenotazioni: palazzopiccolominipienza@operalaboratori.com – Tel. +39 0578 748392.

LEGGI QUI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO