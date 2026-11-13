Dal 27 novembre 2026 al 7 marzo 2027 il Museo MAN di Nuoro presenta la mostra personale di Ugo La Pietra (1938) dal titolo Domus, Domo, a cura di Gabi Scardi. L’esposizione riunisce circa 80 opere tra acrilici, oggetti, ceramiche, arazzi, installazioni, disegni, fotomontaggi e film d’artista.

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La mostra si inserisce nel percorso di ricerca del MAN dedicato agli artisti italiani che dagli anni Sessanta hanno indagato le trasformazioni sociali e il rapporto tra individuo, comunità e territorio. Il filo conduttore è il tema dell’abitare, sviluppato attraverso sezioni come Casa e città, Fuori casa, Dentro e fuori casa, Fare casa, Casa e natura, Casa e giardino.

Abitare tra spazio privato e spazio pubblico

Per Ugo La Pietra analizzare l’evoluzione dell’abitare significa osservare il passaggio dallo spazio privato a quello pubblico e i confini liquidi dell’architettura. Cortili, marciapiedi, panchine, porte, finestre e balconi diventano luoghi di soglia, in cui i limiti tra dentro e fuori si fanno porosi e lo spazio urbano si trasforma in ambiente vissuto e condiviso.

Il legame con la Sardegna

Un nucleo importante del percorso è dedicato al rapporto con la Sardegna: dal progetto del 1978 sui “casotti” del Poetto, letti come esempio di architettura spontanea, alla partecipazione a Taccas. Nuovi tappeti sardi e alle ceramiche per la Biennale di Artigianato Sardo. In mostra anche un nuovo ciclo di arazzi realizzati con le tessitrici dello Studio Pratha.