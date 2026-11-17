Dal 19 al 28 novembre 2026 la galleria Deodato Arte di Milano ospita la mostra The Spirit of Our Time di TVBOY, tra i protagonisti più riconoscibili della street art contemporanea.

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Nelle sale di via Nerino 1, l’artista mette in dialogo capolavori della storia dell’arte, fotografie iconiche e riferimenti alla cultura pop per raccontare lo spirito del nostro tempo. Smartphone, social network, fast food e politica entrano in scena accanto a Gesù, Frida Kahlo, Napoleone e alla Libertà di Delacroix, trasformati in protagonisti di situazioni paradossali e attualissime.

Opere come The First Influencer, con Gesù circondato da like e follower, o The Fast Supper, dove l’Ultima Cena incontra l’universo McDonald’s, mettono a fuoco il nostro rapporto con tecnologia, consumismo e visibilità digitale, alternando ironia e riflessione critica.

La mostra affronta anche i cambiamenti nei ruoli di genere, con scene ribaltate rispetto ai dipinti originali e personaggi storici reinventati come icone contemporanee. Il risultato è un percorso che diverte, sorprende e invita a riconoscere nelle contraddizioni rappresentate in parete anche le nostre.

Informazioni utili

Dove: Deodato Arte, via Nerino 1, Milano.

Quando: 19-28 novembre 2026. Inaugurazione giovedì 19 novembre alle ore 18.30, con la presenza di TVBOY.