Dal 3 ottobre 2026 al 2 maggio 2027 Bologna ospita a Palazzo Belloni la grande mostra immersiva “Tutankhamon: La tomba, il tesoro, la maledizione” dedicata al faraone più famoso della storia.

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Il percorso espositivo conduce i visitatori alla scoperta della tomba ritrovata da Howard Carter nel 1922, ricostruita attraverso spettacolari scenografie e oltre 100 riproduzioni ufficiali dei reperti più importanti, certificate dal Ministero delle Antichità Egizie del Cairo.

Cosa vedere in mostra

Accanto alle sale dedicate al tesoro di Tutankhamon, una sezione tematica approfondisce le tecniche di mummificazione e imbalsamazione nell’antico Egitto. Un’esperienza in realtà virtuale (VR) permette di “entrare” nella tomba e osservare in prima persona le celebri “cose meravigliose” che hanno reso leggendaria questa scoperta archeologica.

La mostra è pensata per un pubblico ampio: famiglie, appassionati di storia e scuole. Per i più piccoli sono previsti percorsi dedicati con didascalie semplificate e supporti visivi, mentre le classi possono prenotare visite guidate con operatori specializzati.

Informazioni pratiche

L’esposizione si tiene a Palazzo Belloni, in via de’ Gombruti 13, Bologna, ed è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00). Per orari aggiornati, biglietti e prenotazioni di gruppi e scuole è possibile consultare il sito ufficiale della mostra.