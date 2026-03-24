La mostra fotografica Turbanti, ospitata alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi di Roma dal 23 marzo al 30 aprile 2026, esplora il doppio significato del turbante: copricapo iconico e, al tempo stesso, gesto che turba lo sguardo, mettendo in discussione stereotipi e aspettative sociali.

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Ideata e curata da Cosmo Muccino Amatulli, con fotografie di Roberto Autuori, l’esposizione nasce dall’incontro tra formazione, creatività e inclusione. Protagonisti sono i copricapi realizzati dagli studenti di Fashion Styling & Communication di Accademia del Lusso e indossati dalle modelle e dai modelli dell’Associazione Modelli si Nasce – Onlus.

Ogni turbante diventa un segno di protezione, forza e autodeterminazione, capace di valorizzare le qualità irripetibili di chi lo indossa. Le immagini restituiscono ritratti intensi, in cui emergono personalità, punti di forza e fragilità dei giovani protagonisti, trasformando l’immagine in uno spazio di espressione e riconoscimento.

Informazioni di visita

Date: 23 marzo – 30 aprile 2026. Inaugurazione il 23 marzo, ore 17.30–19.30.

Sede: Casa Museo Boncompagni Ludovisi, via Boncompagni 18, 00196 Roma.

Orari: dal martedì alla domenica, ore 9.00–19.30 (ultimo ingresso 18.45). Chiuso il lunedì.

Biglietti: intero 4,00 euro; ridotto 2,00 euro; gratuità di legge. La mostra è inclusa nel biglietto della Casa Museo.

I biglietti sono acquistabili presso il totem digitale in sede (abilitato POS) oppure online tramite il portale dei musei italiani.