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Dal 12 giugno 2026 al 18 ottobre 2026 il Parco archeologico del Colosseo ospita all’Anfiteatro Flavio la grande mostra Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico, un progetto che mette in dialogo mito, letteratura e archeologia tra Anatolia e Italia. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura italiano e dalla Direzione Generale dei Beni Culturali e dei Musei del Ministero della Cultura e del Turismo della Türkiye, rientra nelle linee del Piano Mattei per l’Africa e il Mediterraneo e si configura come un’importante operazione di diplomazia culturale. Curata da Alfonsina Russo, Roberta Alteri, Alessio De Cristofaro, Massimo Cultraro, Bulent Gönültaş, Mehtap Ateş, Deniz Doğu Yöndem e Rüstem Aslan, la mostra propone un racconto organico e aggiornato delle vicende culturali di Troia e Roma, riannodando i fili tra mito, leggende e realtà storica lungo circa tre millenni di civiltà anatolica e italica. Il percorso si apre già al primo ordine del Colosseo con una replica monumentale del Cavallo di Troia, mentre al secondo ordine trovano spazio oltre 300 reperti provenienti da alcuni dei principali musei italiani e da Troia: più di duecento opere arrivano da diciannove musei turchi, con un nucleo di reperti mai esposti prima in Italia. Tra i pezzi di maggior rilievo spiccano la tavoletta in argilla con caratteri cuneiformi rinvenuta a Hattuša, che registra il trattato tra il re Mutawalli II e Alaksandu di Walusa, una statuetta di Dea Madre in marmo dalla necropoli di Porto Ferro, le oreficerie in filigrana e granulazione scoperte a Troia da Heinrich Schliemann, i corredi della necropoli di Santa Palomba a Roma e la statuetta in bronzo di Atena Iliaca da Castro (Lecce).