Sabato 23 maggio 2026, alle ore 9.30, la Reggia di Caserta ospita l’iniziativa “Sulle Orme dei Borbone – Trekking nel Parco Reale”, un percorso che unisce attività fisica, natura e scoperta culturale all’interno del complesso vanvitelliano patrimonio UNESCO.

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L’itinerario si sviluppa per circa 6 chilometri con una durata di 3 ore e difficoltà media, pensato per un massimo di 20 partecipanti. Il cammino prende avvio dal Bosco Vecchio, l’area più ombreggiata e selvaggia del Parco, per poi toccare la Peschiera, la Castelluccia, la Fontana Margherita e il Ponte di Ercole.

Da qui il trekking prosegue lungo la monumentale Via d’Acqua, attraversando tutte le grandi fontane scenografiche fino a raggiungere la Grande Cascata, capolavoro del sistema idraulico progettato da Luigi Vanvitelli nel Settecento per celebrare la dinastia borbonica.

La parte finale dell’esperienza è dedicata al Giardino Inglese, tra laghetti, rovine romantiche e piante esotiche. La guida accompagnerà i partecipanti nella lettura del paesaggio come costruzione narrativa, illustrando miti, simboli e il dialogo tra natura e artificio che caratterizza il Parco Reale.

Durante il percorso verrà approfondito anche il confronto tra giardino formale italiano e modello romantico del giardino all’inglese, offrendo nuove chiavi di lettura della Reggia di Caserta e del suo valore storico e paesaggistico.

Il costo è di 20 euro a persona, escluso il biglietto di ingresso alla Reggia. Si consigliano scarpe da trekking o calzature comode, acqua, protezione solare, spray antizanzare, berretto e occhiali da sole. Prenotazioni e informazioni via mail all’indirizzo fornito dall’organizzazione.