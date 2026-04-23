La Galleria “Studio Crisalidi” di Pietrasanta presenta “Trascendenza”, mostra bipersonale dedicata alle sculture di Flavia Mitolo e Silvia De Luca. Il vernissage è in programma sabato 25 aprile alle ore 18.00, con ingresso libero.
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In esposizione le opere in marmo di Flavia Mitolo, pittrice e scultrice membro di AIAPI-UNESCO, che indagano la caduta del velo di Maya e la natura plurale della realtà. Le sue forme evocano stati di transizione, vibrazioni e interconnessioni, mettendo in dialogo l’energia invisibile della materia con le dinamiche dell’esperienza umana.
Accanto a lei, le sculture in bronzo di Silvia De Luca esplorano l’idea dell’essere umano come entità spirituale incarnata, temporaneamente racchiusa nella materia. Le sue opere raccontano una continua trasmutazione e la nostalgia per un’unità originaria, lasciando emergere una presenza interiore silenziosa ma potente.
Trascendenza invita il pubblico a interrogarsi sul rapporto tra visibile e invisibile, in un percorso che intreccia arte e spiritualità. La mostra è visitabile dal 25 aprile al 10 maggio 2026 presso la Galleria “Studio Crisalidi”, in Via del Teatro 36 a Pietrasanta (LU), con ingresso gratuito.