Dal 20 ottobre all’8 dicembre 2026 la Galleria Borghese di Roma presenta la mostra dossier Tiziano. Dialoghi tra Sacro e Profano. La Galleria Borghese incontra l’Annunciazione della cattedrale di Treviso, a cura di Maria Giovanna Sarti.
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Per la prima volta l’Annunciazione dipinta da Tiziano per la cappella Malchiostro della cattedrale di Treviso viene messa a confronto diretto con i capolavori tizianeschi della collezione permanente, in particolare con l’iconico Amor Sacro e Amor Profano.
Il dialogo tra le opere
Le due opere, quasi coeve ma destinate a contesti diversi, permettono di esplorare il rapporto tra sacro e profano, la rappresentazione della figura femminile, il ruolo della committenza e il dialogo con l’antico. Il recente restauro dell’Annunciazione ha riportato alla luce firma, data e iscrizioni che chiariscono il ruolo del canonico Broccardo Malchiostro.
Informazioni di visita
La mostra è visitabile nei consueti orari del museo, dal martedì alla domenica, dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 17.45). La prenotazione è obbligatoria per tutte le tipologie di biglietto e comporta un costo aggiuntivo di 2€. Sono previste visite guidate dedicate alla mostra il venerdì, sabato e domenica alle 17.10, in italiano e inglese, al costo di 8€ oltre al biglietto.
Il progetto è realizzato grazie al prestito della Diocesi di Treviso, con il contributo scientifico della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore e la collaborazione della Magnifica Comunità di Cadore, con il supporto di DBA Group. La mostra è dedicata alla memoria di Augusto Gentili.