Nel cuore delle colline toscane, il Teatro del Silenzio di Lajatico rinnova il suo legame con la scultura monumentale ospitando in modo permanente il Tindaro Screpolato di Igor Mitoraj. L’opera, protagonista della ventesima edizione del progetto ideato da Andrea Bocelli, lascia il centro del palco naturale per trovare una nuova casa sulla collina lungo la cosiddetta “strada bianca del silenzio”.

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Il monumentale volto segnato da crepe e squarci diventa così un portale di benvenuto per chi raggiunge l’anfiteatro all’aperto. Le ferite della superficie, cifra stilistica di Mitoraj, si trasformano in tracce di memoria e in simboli di una storia che continua a trasformarsi, in dialogo costante con il paesaggio agricolo.

Un percorso tra arte, natura e memoria

La scelta della nuova collocazione nasce da un lavoro congiunto tra il direttore artistico Alberto Bartalini, l’Atelier Mitoraj e la Galleria Contini. Come spiega il direttore dell’Atelier, Luca Pizzi, l’artista ha sempre desiderato che le sue opere fossero fruibili e vicine alle persone, non solo da osservare ma anche da toccare.

Adagiato sull’argilla, il Tindaro Screpolato sembra perfettamente a suo agio: controlla il panorama, accompagna il cammino dei visitatori e li invita a riflettere sul tempo, sull’identità e sulla fragilità umana. Il Teatro del Silenzio si conferma così un luogo in cui bellezza, arte e natura si intrecciano in un percorso che va oltre la singola edizione, trasformando un allestimento temporaneo in una presenza duratura nel territorio.