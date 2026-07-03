Mercoledì 8 luglio 2026 Palazzo San Lorenzo, in Piazza dei Sanniti 9a a Roma, ospita Co-Stories Night – Think Outside The Museum, una serata dedicata all’arte immersiva e alle nuove visioni della città.

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Ideato da PLURAL e CO-STORIES© MEDIA con la curatela di Marco Diotallevi, il format riunisce professionisti, artisti, aziende e pensatori per riflettere sui cambiamenti culturali e sociali contemporanei.

Programma della serata

La serata si apre alle ore 21 con l’anteprima di un’opera curata da Anika Meier, figura di riferimento internazionale nell’arte digitale e transmediale.

A seguire il talk “Think Outside The Museum”, moderato da Marco Diotallevi insieme a Luca Martinelli (Vandalo Ruins), creatore della Rome New Media Week. Intervengono Andrea Granelli (CEO Kanso, co-fondatore Venture Thinking), Manuel Musilli (Executive Creative Director Saatchi & Saatchi Italy, Co-Owner Clanker Magazine), la critica e curatrice Chiara Canali e Marina Manfredi (Brand Director Peroni Family).

Realtime Immersive Show

Nella seconda parte della serata spazio al Realtime Immersive Show, a cura della lineup internazionale della Rome New Media Week.

In programma una performance audiovisiva con i visual set della guest star SARV, noto per le collaborazioni con Anyma, insieme ad Angela D’Onghia & Simona Vacca, Torin Blankensmith e Dotsimulate.

L’evento esplora come le esperienze immersive stiano trasformando il rapporto tra cittadini, brand, istituzioni e spazi urbani, invitando il pubblico a “pensare fuori dal museo”.