Il Museo di Roma in Trastevere ospita la mostra fotografica The Thin Line, promossa da Roma Capitale con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da INTERSOS. Il percorso riunisce i reportage realizzati da Alessio Romenzi e Christian Tasso negli ultimi cinque anni accanto alle operatrici e agli operatori umanitari.

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Le immagini arrivano da Libano, Iraq, Ucraina, Afghanistan, Nigeria e Ciad e raccontano i segni dei conflitti, la marginalizzazione sociale e l’impatto del cambiamento climatico sulle comunità più vulnerabili. Ogni scatto mette al centro le persone ritratte, le loro storie, i luoghi in cui cercano di sopravvivere e la presenza silenziosa di chi porta assistenza.

The Thin Line è la linea sottile che definisce lo spazio dell’azione umanitaria: un confine invisibile che separa chi trova un rifugio da chi resta esposto, chi ottiene cure e protezione da chi viene dimenticato. La mostra invita a interrogarsi sul ruolo dell’indifferenza e sulla possibilità di trasformarla in responsabilità condivisa.

Un focus speciale è dedicato all’Afghanistan, con le storie raccolte da Hasib Hazinyar e un’infografica progettata da Federica Fragapane, che visualizza gli interventi resi possibili dal sostegno dell’Unione Europea. Il percorso offre così uno sguardo ravvicinato sulle conseguenze del ritorno dei Talebani, con particolare attenzione alla condizione di donne e bambini.

L’esposizione si inserisce nel programma culturale cittadino legato alla memoria e ai diritti umani, proponendo la fotografia come strumento di testimonianza ma anche di dialogo con il pubblico. Visitare la mostra significa attraversare geografie lontane e riconoscere, in quella linea sottile, il punto in cui le nostre scelte quotidiane possono ancora fare la differenza.