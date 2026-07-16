La Galleria Borghese porta fuori dalle proprie sale oltre trenta capolavori tra Rinascimento e Barocco con la mostra itinerante Tesori nascosti della Galleria Borghese. Il progetto, realizzato in collaborazione con Fondazione Roma e con il contributo in art bonus di Intesa Sanpaolo, fa tappa al Museo MUST di Lecce dal 24 luglio al 18 ottobre 2026 e alla Galleria Nazionale di Cosenza dal 7 novembre 2026 al 31 gennaio 2027.

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Curata da Lucia Calzona, Maria Giovanna Sarti ed Emanuela Settimi, la mostra riunisce opere in gran parte provenienti dai depositi della Galleria, raramente esposte al pubblico, accanto ad alcuni prestiti eccellenti dalle sale espositive.

Un museo diffuso tra Lecce e Cosenza

Tra i protagonisti del percorso figurano i due celebri autoritratti di Gian Lorenzo Bernini, in età giovanile e matura, presentati per la prima volta insieme al di fuori del museo romano. Il dialogo tra capolavori noti e dipinti meno conosciuti offre una nuova lettura della collezione, mettendo in luce il lavoro di tutela, ricerca e conservazione che la sostiene.

Tesori nascosti della Galleria Borghese si propone come modello di museo diffuso, pensato per rendere il patrimonio nazionale più accessibile e condiviso. L’esposizione rafforza il legame tra istituzioni museali, amministrazioni locali e comunità, contribuendo alla valorizzazione dei territori e alla democratizzazione della bellezza.