La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma celebra i 150 anni dalla sua istituzione con la mostra “Tesori – Il patrimonio della Biblioteca nazionale centrale di Roma”. Il percorso espositivo, allestito negli spazi della Biblioteca in viale Castro Pretorio 105, offre l’occasione di ammirare oltre cento opere di eccezionale valore storico, artistico e documentario, alcune mai esposte prima.

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Cosa vedere in mostra

Il percorso si apre con i codici altomedievali, tra cui le Confessioni di sant’Agostino (VI secolo), il più antico e completo testimone dell’opera, e i manoscritti miniati umanistici di lusso realizzati per pontefici e cardinali, come il Salterio di Sisto IV. Seguono i libri a stampa, con la collezione di incunaboli, le edizioni di Aldo Manuzio e rarità assolute come le prime edizioni delle opere di Giordano Bruno.

Le Collezioni Cartografiche, della Grafica e la Romana espongono il Planisfero di Pareto (1455), l’Indicatore della Qibla con la prima rappresentazione nota dell’America in una mappa araba e le vedute di Roma da Nolli a van Wittel. Le Collezioni Orientali e Africane raccontano il dialogo tra culture, mentre le legature storiche mostrano il libro come oggetto d’arte.

Date, orari e informazioni utili

La mostra si inaugura giovedì 22 ottobre 2026 alle ore 16:30 e resta aperta gratuitamente fino al 2 aprile 2027. Orari di visita: lunedì-giovedì 9:00-18:30, venerdì 9:00-14:00. Per partecipare all’inaugurazione è consigliata la prenotazione tramite Eventbrite all’indirizzo: https://tesoridellabibliotecanazionalecentralediroma.eventbrite.it/.