Dal 30 maggio al 1° novembre 2026 il Museo del Paesaggio di Verbania, a Palazzo Viani Dugnani, ospita la mostra Terre Inquiete di Tullio Pericoli, a cura di Elena Pontiggia. In esposizione 50 opere, metà delle quali inedite, dedicate al tema del paesaggio come racconto del presente.

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L’immagine guida, L’osservatore di paesaggi, introduce un percorso in cui la natura non è semplice sfondo, ma diventa linguaggio per esprimere inquietudini, memorie e trasformazioni del mondo contemporaneo. Le vedute, ispirate alla terra marchigiana ma liberate da ogni intento descrittivo, si trasformano in paesaggi interiori, attraversati da tensioni geologiche ed emotive.

Percorso espositivo e attività

L’allestimento, pensato come esperienza immersiva, alterna sale dense e stratificate ad ambienti più rarefatti e contemplativi, mettendo in dialogo i lavori di Pericoli con la Pinacoteca del Museo del Paesaggio e la sua collezione tra Otto e Novecento. Il biglietto (8 euro intero, 5 euro ridotto) comprende anche la visita alle collezioni permanenti; disponibile biglietto unico con i Giardini Botanici di Villa Taranto.

In programma visite guidate con la storica dell’arte Ilaria Macchi il 6 giugno, 11 luglio, 8 agosto, 19 settembre e 17 ottobre alle ore 15.30, oltre ad attività dedicate a ragazzi e famiglie. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, chiuso il martedì.