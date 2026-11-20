La Sala Bianca della Fabbrica del Vapore di Milano ospita la mostra Teresa Maresca. Stars&Bones a cura di Deianira Amico, visitabile gratuitamente fino al 13 dicembre.

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Il progetto nasce dal desiderio dell’artista di creare un ponte spazio-temporale con i “pittori” del Paleolitico superiore, i primi a lasciare immagini complesse sulle pareti delle caverne. Pietre, ossa animali e stelle – in particolare le Pleiadi – diventano gli strumenti simbolici di un dialogo tra la notte preistorica e le immagini cosmiche restituite oggi dal telescopio spaziale James Webb.

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Il catalogo Messier e la struttura delle stelle

La sezione La struttura delle stelle ospita l’installazione site specific Il catalogo Messier: un mosaico di circa 15 metri per 3, composto da 110 tavole su rame e legno ispirate alle galassie e agli ammassi descritti da Charles Messier nel Settecento e oggi fotografati dalla NASA.

Una legenda riporta le parole dell’astronomo francese, insieme a dati su distanza, magnitudine, età e costellazione degli oggetti celesti. Pannelli dedicati allo spettro e alla storia dei colori spiegano il codice cromatico messo a punto da Teresa Maresca con l’astronomo Fabio Peri, direttore del Planetario di Milano. Chiude il percorso un video in cui l’artista racconta la genesi di Stars&Bones.

Immagini courtesy of the artist da Ufficio Stampa