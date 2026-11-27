Dal 28 novembre al 23 dicembre 2026 la Galleria de’ Bonis di Reggio Emilia ospita la mostra Tensioni. Un viaggio fra rivoluzioni e linguaggi della scultura, nuovo appuntamento della stagione espositiva dedicata al tema del viaggio.

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In galleria sono riunite opere di grandi protagonisti della scultura del Novecento e contemporanea, italiana e internazionale: Salvador Dalì, Man Ray, Fausto Melotti, Giò Pomodoro, Antonio Ligabue, Nunzio, Leoncillo, Mario Ceroli, Quinto Ghermandi, Piero Gilardi, Bertozzi & Casoni.

Un percorso nella terza dimensione

Il progetto mette al centro la specificità della scultura, che richiede il movimento fisico del pubblico per rivelare volumi, punti di vista e relazioni con lo spazio. La materia diventa linguaggio: dalla terra cruda di Ligabue alla terracotta di Leoncillo, dai marmi neri di Giò Pomodoro all’ottone di Melotti, fino all’oro zecchino di Man Ray.

Tra i lavori esposti spiccano una donna/giraffa di Dalì con i celebri cassetti, un raro disco in oro di Man Ray, un personaggio filiforme di Melotti accostato a un teatrino in bronzo, il possente Cavallo normanno in terra cruda di Ligabue, una Frattura di Leoncillo, una scultura in legno bruciato di Nunzio, due bronzi di Ghermandi, un tappeto-natura di Gilardi e una ceramica di Bertozzi & Casoni.

Orari e informazioni

La mostra è visitabile da martedì a sabato ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00, il giovedì 10.00-13.00. Ingresso gratuito. Info: T. +39 0522 580605, M. +39 338 3731881, info@galleriadebonis.com, www.galleriadebonis.com.