Dal 16 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027 il MAXXI di Roma ospita NATURE 09. Tatiana Bilbao Estudio. Campo aperto, nuova tappa del programma dedicato all’architettura contemporanea.

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Per l’occasione la Sala Gian Ferrari viene trasformata da Tatiana Bilbao in un vero e proprio campo da esplorare e abitare, ispirato al gioco della pelota delle civiltà mesoamericane. Molto più di un semplice sport, era un rito collettivo legato a religione, organizzazione sociale, vita e fertilità.

L’installazione è composta da due grandi piani inclinati contrapposti e da una torre centrale che si innalza verso il soffitto del museo, instaurando un dialogo diretto con la luce naturale e con l’architettura di Zaha Hadid. Il visitatore è invitato a muoversi, sostare, giocare, diventando parte attiva del progetto.

Dialogo con la collezione del MAXXI

Campo aperto mette in relazione la ricerca di Tatiana Bilbao con il patrimonio del museo, integrando due opere della Collezione MAXXI: il Labirinto dei ragazzi dello studio BBPR e Il Commutatore, manifesto-performance di Ugo La Pietra. Entrambe esplorano il gioco come strumento di conoscenza e di relazione con lo spazio.

All’ingresso un grande “collage di collage” racconta la varietà dei progetti di Tatiana Bilbao Estudio e il suo metodo di lavoro, basato sull’accostamento di immagini, disegni e suggestioni visive.

Informazioni utili

La mostra è allestita nella Sala Gian Ferrari del MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, a Roma. Per orari di apertura, biglietti e attività collaterali si consiglia di consultare il sito ufficiale del museo.