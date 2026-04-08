Dal 18 aprile al 9 maggio 2026 la Casa del Suono di Parma ospita la mostra SYNTHETIC HORIZONS. Nuove geografie dell’intelligenza artificiale, progetto della X edizione di PARMA 360 Festival della creatività contemporanea, dedicata al tema LUX. Visioni sulla luce.

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La mostra è a cura di Chiara Canali e realizzata con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea. Riunisce sei artisti under 35 che usano l’intelligenza artificiale come lente critica e poetica per interrogare autorialità, memoria, corpo e futuro.

Mostra e artisti

Tra video, installazioni immersive, sculture di dati e narrazioni transmediali, la mostra esplora la soglia tra simulazione e creazione. Il collettivo HARIEL presenta il film generato con IA THE PØRNØGRAPHƏR; Andrea Crespi riflette sull’identità post-digitale con The Artist; Ex.favilla indaga nostalgia e memoria algoritmica in Le figure del ricordo.

Manuel Macadamia espande l’universo narrativo Sunset AI World; Svccy coinvolge il pubblico con l’opera interattiva Il cavaliere; Vandalo Ruins trasforma le voci dei visitatori in un coro polifonico con Tutti i Re in Ascolto, ispirato a Italo Calvino.

Informazioni e attività

L’ingresso alla mostra è ridotto a 3 euro per i possessori del biglietto PARMA 360 Festival. La Casa del Suono è aperta da mercoledì a domenica, dalle 10 alle 18. Un programma di workshop gratuiti su cinema, dataset art e storytelling con IA si svolgerà a maggio presso IL PUNTO – Hub creativo in Piazza Garibaldi.