La decima edizione di straperetana segna una svolta per il borgo di Pereto (AQ), che dal 2026 si avvia a diventare una vera e propria collezione permanente di arte pubblica. Protagonisti di questa nuova fase sono Elisa Montessori e Flavio Favelli, chiamati a realizzare i primi interventi stabili nello spazio urbano.

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L’evento inaugura sabato 11 luglio 2026 e sarà visitabile fino al 16 agosto 2026. Accanto alle opere permanenti diffuse nel borgo, il pubblico potrà scoprire una doppia personale allestita negli ambienti storici di Palazzo Maccafani, in Piazza Maccafani 5, sede dell’Associazione Culturale straperetana.

Un progetto di arte pubblica per il borgo

Curata da Paola Capata e Annalisa Inzana, con il Patrocinio del Comune dell’Aquila e del Comune di Pereto, straperetana X consolida il ruolo della rassegna come cantiere in cui arte, architettura e paesaggio dialogano con la memoria del luogo. Dopo nove edizioni che hanno coinvolto oltre 160 artisti e quasi 4.000 visitatori, il progetto evolve in un percorso di lungo periodo, accessibile gratuitamente nello spazio pubblico.

La mostra a Palazzo Maccafani è aperta dal 12 luglio al 16 agosto 2026, il sabato e la domenica dalle 16.00 alle 19.00, e su appuntamento scrivendo a info@straperetana.org. Un’occasione per scoprire Pereto attraverso lo sguardo di due protagonisti dell’arte contemporanea italiana.