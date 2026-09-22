Dal 19 settembre all’8 novembre 2026 il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese ospita a Roma la tappa italiana della mostra internazionale itinerante States of Uncertain Domesticities, dedicata a ripensare il concetto di casa e di abitare nel presente.

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A cura di Alba D’Urbano e Ada Lombardi, il progetto mette in dialogo ricerca artistica contemporanea, storia e identità della città, affrontando la dimensione domestica attraverso una prospettiva femminista, politica e sociale.

Il tema della casa e dell’abitare

La mostra nasce dalla domanda su cosa significhi oggi sentirsi a casa, in un’epoca segnata da migrazioni, crisi ambientali, precarietà e trasformazioni sociali. Le opere in mostra esplorano la casa come rifugio e come corpo, il lavoro di cura e la maternità, la violenza domestica, la perdita dell’abitazione causata da guerre e disastri, fino ai temi della gentrificazione e della sostenibilità.

Ispirandosi anche a Gaston Bachelard ed Emanuele Coccia, il percorso guarda alla natura come prima dimora dell’uomo e rilegge la domus romana come spazio di identità e memoria, in risonanza con il contesto di Villa Borghese.

Informazioni di visita

La mostra è visitabile dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 16.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso 45 minuti prima della chiusura). Chiuso il lunedì. Informazioni aggiornate su biglietti e servizi sono disponibili sui siti del Museo Carlo Bilotti e dei Musei in Comune.