Dal 27 marzo al 27 settembre 2026 la Dipendenza della Casina delle Civette, ai Musei di Villa Torlonia, ospita la mostra Sotto una buona stella. L’emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto.

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L’esposizione celebra l’80mo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente, ripercorrendo la nascita dell’emblema della Repubblica attraverso disegni, documenti d’archivio e materiali multimediali dedicati a Paolo Paschetto, autore del simbolo nazionale adottato nel 1948.

Il percorso espositivo

La mostra si articola in quattro sezioni. La prima racconta il clima del dopoguerra con i bozzetti di cartoline per il voto; la seconda segue le diverse fasi dei concorsi per l’emblema, con i disegni di Paschetto e degli altri finalisti e la rassegna stampa dell’epoca.

Nella terza sezione sono esposti i bozzetti per i francobolli dedicati all’Italia Democratica e alla rivista Italia Filatelica, insieme agli strumenti di lavoro dell’artista: colori, compasso, squadrette e materiali per incisioni.

Chiude il percorso una mappa dei luoghi romani dove ammirare le opere di Paschetto e un video con intervista allo storico Daniele Jalla, fruibile anche online.

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00 (chiuso il lunedì). Informazioni: 060608 e siti museivillatorlonia.it e museiincomuneroma.it.