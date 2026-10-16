Dal 16 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027 il MAXXI di Roma presenta “Sophie Calle. Matrimoni, Rotture e Funerali inclusi”, la più ampia monografica mai dedicata in Italia all’artista francese, a cura di Simona Antonacci.

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In Galleria 2 il percorso riunisce otto progetti realizzati tra il 1978 e il 2026, a cui si aggiunge una nuova installazione permanente al Cimitero Acattolico per gli Stranieri di Roma. Fotografie, testi, video e installazioni costruiscono un racconto circolare che attraversa amore e separazione, lutto e memoria, desiderio e assenza.

Il percorso della mostra

La mostra si apre con le prime fotografie di lapidi scattate nel 1978 e con la serie “Le tombe”, per poi entrare in opere iconiche come “Dolore squisito”, il “Catalogo ragionato dell’incompiuto” e i frammenti autobiografici di “Funerali inclusi”.

Tra i momenti più intensi, il video “Non ho potuto catturare la morte”, girato accanto al letto della madre, e “Polo Nord”, in cui Calle seppellisce in un ghiacciaio una sua fotografia e alcuni gioielli. Il percorso si apre infine a nuovi inizi con la serie partecipativa “Perché” e la videoinstallazione “Voir la mer”, realizzata a Istanbul nel 2011.

La mostra è accompagnata da un catalogo bilingue edito da Skira.