Dal 16 maggio al 15 novembre 2026 la Cripta del Duomo di Siena ospita SIBYLS, il nuovo progetto del fotografo americano Bill Armstrong dedicato alle celebri Sibille del pavimento rinascimentale. Un dialogo serrato tra arte sacra, storia dell’arte e ricerca fotografica contemporanea.

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Attraverso la sua caratteristica sfocatura a colori, Armstrong trasforma le profetesse scolpite nel marmo in immagini instabili, che sembrano apparire e scomparire davanti agli occhi del visitatore. Le Sibille non sono più figure da contemplare, ma visioni da attraversare: enigmi visivi che mettono in discussione il nostro modo di guardare il patrimonio.

Il percorso espositivo, allestito negli spazi suggestivi della Cripta, propone una serie di opere che reinterpretano uno dei cicli decorativi più famosi del Duomo, definito da Vasari “il più bello, grande e magnifico mai realizzato”. La solidità della pietra incontra così la fragilità dell’immagine fotografica, creando un cortocircuito tra permanenza e instabilità.

La mostra è promossa dall’Opera della Metropolitana di Siena e dall’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e organizzata da Opera Laboratori. SIBYLS si configura come un’esperienza immersiva: non invita a riconoscere le figure, ma a perdersi nelle loro dissolvenze, lasciando che la storia si riattivi come esperienza viva e contemporanea.

Orari e biglietti

La Cripta è aperta dal 1 aprile al 31 ottobre 2026 dalle 10:00 alle 19:00, e dal 1 novembre al 24 dicembre 2026 dalle 10:30 alle 17:30 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura). Il biglietto intero va da 14 a 16 euro a seconda del periodo, sono previsti ridotti per bambini e numerose categorie gratuite.