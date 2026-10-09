Dal 19 ottobre al 27 novembre 2026 la Pavart Gallery di Roma ospita la mostra collettiva di arte contemporanea “Si nasce ancora”, a cura di Velia Littera, in occasione di Rome Art Week 2026.

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Il progetto riunisce 18 artisti e artiste che affrontano il tema della nascita come esperienza fondativa dell’essere umano, atto di fiducia e apertura al futuro. In un presente segnato da crisi e incertezze, la mostra invita a guardare alla natalità non solo attraverso numeri e statistiche, ma come possibilità di trasformazione della realtà che ereditiamo.

Dipinti, sculture, fotografie e opere digitali mettono in dialogo memoria, materia e immaginazione, recuperando lo sguardo puro del “fanciullino” pascoliano: capace di meraviglia, di riconoscere la bellezza nelle piccole cose e di tessere legami invisibili.

La collettiva riflette anche sul rapporto tra nascita e progresso etico, ricordando come ogni nuova vita interroghi il nostro modo di intendere tempo, cura, relazioni e responsabilità verso chi verrà.

Vernissage e informazioni utili

Il vernissage, evento inaugurale di Rome Art Week, è in programma il 22 ottobre 2026 alle ore 18:00 presso Pavart Gallery, via Giuseppe Dezza 6b, Roma. La serata prevede cocktail e wine tasting a cura della casa vinicola Borgo del Baccano.

Per informazioni: info@pavart.it | IG @pavartroma | T. +39 06 58303356.