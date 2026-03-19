Il Padiglione Etiopia partecipa alla 61. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia con la mostra Shapes of Silence, personale di Tegene Kunbi allestita a Palazzo Bollani, Castello 3647. Il progetto, a cura di Abebaw Ayalew con commissario Ambassador Demitu Hambisa Bonsa, sarà aperto al pubblico dal 9 maggio – 22 novembre 2026, dopo le giornate di anteprima del 6, 7 e 8 maggio.

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La mostra riunisce una nuova serie di opere che intrecciano astrazione, tessuti e assemblage per indagare il silenzio come condizione sociale e politica. Nei dipinti, Kunbi combina tessuti lavorati a mano, indumenti sacri e materiali industriali legati alla quotidianità, trasformando la superficie pittorica in un archivio stratificato di memorie, credenze e posizionamenti culturali.

Promossa dal Ministero del Turismo Etiope in collaborazione con l’Ambasciata di Etiopia in Italia e sostenuta da Primo Marella Gallery, Shapes of Silence segna la seconda partecipazione dell’Etiopia alla Biennale Arte, all’interno del Padiglione dal titolo generale In Minor Keys. Il progetto conferma l’impegno del Paese nel campo dell’arte contemporanea e del dialogo culturale internazionale.