La Nuova Galleria Morone di Milano presenta la mostra collettiva “Senza Titolo”, in programma dal 9 giugno al 17 luglio 2026 negli spazi di via Nerino 3. L’esposizione riunisce dodici artisti che, tra settembre 2025 e maggio 2026, hanno abitato la galleria con progetti distinti, oggi richiamati in un’unica cornice espositiva.
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In mostra le opere di Giovanni Blanco, Silvia Celeste Calcagno, T-yong Chung, Marco Cordero, Drunkenrabbit, Antiveduto Gramatica, Domenico Grenci, Marco Grimaldi, Mathew McWilliams, Giaime Meloni, Alessandro Saturno e Una Szeemann.
Una coesistenza senza sintesi alla Nuova Galleria Morone
“Senza Titolo” non propone un tema unificante né una lettura obbligata: le opere procedono secondo traiettorie autonome, talvolta incompatibili, e condividono soltanto l’aver attraversato lo stesso spazio in momenti diversi. La mostra si configura come un gesto di sottrazione, una sospensione della sintesi e delle gerarchie tradizionali.
Anche l’allestimento evita percorsi lineari, privilegiando una prossimità fluida tra i lavori. Il pubblico è invitato a costruire liberamente le proprie connessioni, accettando che le opere possano semplicemente coesistere, avvicinarsi, ignorarsi o entrare in attrito senza convergere in una narrazione unica.
L’esposizione è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle 19. L’inaugurazione è prevista per martedì 9 giugno alle 18.30.