La Scuola di Magia Italiana torna al Castello di Thiene, in provincia di Vicenza, per un nuovo weekend dedicato a bambine, bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Dal 4 al 6 settembre il castello si trasforma in un vero collegio magico, con aule, spazi per le attività e dormitori allestiti per il pernottamento.

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Per tre giorni i partecipanti vivranno un percorso narrativo e interattivo tra le sale storiche, la Galleria dei Cavalli, le Scuderie settecentesche e la suggestiva ghiacciaia sotterranea del primo Cinquecento. Dopo aver ricevuto la propria lettera di ammissione, ragazze e ragazzi vengono suddivisi in quattro casate e coinvolti in prove, lezioni, incontri inattesi e misteri da risolvere.

Il progetto nasce dall’incontro tra un’ambientazione fantastica, familiare grazie a libri e film, e un contesto storico reale. Laboratori artistici, visite guidate, lezioni di incantesimi e pozioni, attività di gruppo e momenti di spettacolo sono pensati per favorire socializzazione, lettura e gioco intelligente, sempre all’insegna del divertimento.

A seguire i giovani apprendisti è lo staff di Caraval Spettacoli, composto da attori, educatori e professionisti dell’intrattenimento, che accompagna ogni fase dell’esperienza garantendo sicurezza e coinvolgimento.

Iscrizioni e informazioni

Per il turno conclusivo del 4, 5 e 6 settembre sono ancora disponibili alcuni posti, dedicati al I, II e III anno accademico. Per iscriversi è necessario inviare una mail a scuoladimagiaitaliana@gmail.com indicando nome ed età del partecipante, oltre ai dati di un genitore o di un maggiorenne responsabile. Lo staff invierà i moduli da compilare e le informazioni sulle eventuali modalità agevolate di iscrizione.