Scripta. Mostra mercato del libro di pregio, della grafica e della stampa torna al Centro Culturale Sant’Agostino di Crema sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, dalle 10 alle 19. La trentunesima edizione, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Crema, riunisce ventisei espositori nella Sala Pietro da Cemmo e nei chiostri dell’ex convento quattrocentesco.

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Tra librerie antiquarie, studi bibliografici, editori e artisti, i visitatori possono scoprire libri rari e d’occasione, editoria di pregio, stampe dall’antico al Novecento, libri d’artista, ex libris, mirabilia postali e cartoline d’epoca. Accanto alle storiche presenze come Il Muro di Tessa e Book Menders, arrivano nuove realtà tra cui Libreria Cremasca, I libri di Colombo, Intransito Edizioni e le Edizioni “Il ragazzo innocuo” di Luciano Ragozzino, specializzate in volumi composti e stampati a mano.

La mostra mercato è accompagnata da un programma di eventi. Sabato 17 ottobre, alle 11.30 nelle Sale Agello, inaugura la mostra La matrice è viva. Xilografie di Gianni Verna. Alle 16, nell’Aula didattica del Museo, il laboratorio Aprimi! Il laboratorio dei libri impossibili è dedicato a bambine e bambini dai 6 anni. Alle 17.30, al Museo Civico di Crema e del Cremasco, apre la mostra Xilografe.

Domenica 18 ottobre, in Sala Pietro da Cemmo, sono in programma il dialogo La matrice è viva tra Gianni Verna ed Edoardo Fontana e l’incontro A Child’s Garden of Verses: Robert Louis Stevenson in forma di broadside con Tiziana Romanin. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, Winifred propone Diramarsi, laboratorio di cianotipia, serigrafia e rilegatura. Alle 17.30 l’incontro corale I mestieri del libro riunisce stampatori, editori, rilegatori e artiste della carta.